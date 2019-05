Saúde: Há máfia no setor? (diga quem comanda, governador!)

saúde cartel #

O governador GladsonC disse que parece haver um cartel na Saúde Estadual do Acre….a insinuação, partindo de quem parte – torna-se tão grave quanto uma acusação.

O que é um Cartel, segundo o Dicio:

Traduzindo: seria uma máfia que controla tudo…os processos, especialmente, nas entrelinhas da frase do governador.

O deputado Edvaldo Magalhães também quer saber e até oficializou pedido na Aleac

A declaração do governador, Gladson Cameli, de que “só pode ter um cartel ali dentro que não deixa as pessoas trabalharem” se referindo à Sesacre é grave e precisa ser esclarecida.

Se o suposto cartel existe, precisamos saber quem o integra, qual o seu “modus operandi” e quais as suas consequências no funcionamento da secretaria e instituições ligadas à saúde.

Precisamos de respostas urgentemente.