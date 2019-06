Nota Pública do Governo (explosão de barco em Cruzeiro)

nota pública #

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), solidariza-se com as vítimas do acidente ocorrido em uma embarcação no Rio Juruá, na região do bairro Miritizal, na noite desta sexta-feira, 7, no município de Cruzeiro do Sul, deixando oito das dezoito pessoas em estado grave de saúde.

O governador Gladson Cameli e a primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, estiveram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança na tarde deste sábado, 8, para visitar uma vítima de nove meses de idade, que encontra-se com 90% do corpo atingido com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau.

Na visita, o governador reiterou apoio as ações da Sesacre para prestar assistência às vítimas e seus familiares, e agradeceu a mobilização imediata e atitude humanitária de todos que direta e indiretamente estão unidos para apoiar as vítimas e seus familiares.

Informamos que todas as ações em apoio às vítimas estão ocorrendo desde os primeiros momentos do acidente, envolvendo o apoio do Corpo de Bombeiros e dos profissionais do Hospital Regional do Vale do Juruá, médicos, enfermeiros, técnicos e ainda dos municípios de Tarauacá, Feijó, Porto Walter, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, além de voluntários da sociedade civil que colaboraram prontamente com insumos médicos, hospitalares, medicamentos, atuando de forma voluntária, fora de seu horário de trabalho para auxiliar as vítimas.

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 8, a Secretaria de Estado de Saúde enviou uma aeronave para Cruzeiro do Sul com os medicamentos necessários para atendimento às vítimas; chegaram ao local também médicos especialistas como pediatras, fisioterapeutas e cirurgiões.

O Hemonúcleo do Vale do Juruá também foi aberto durante este sábado, para coleta de sangue, a ser doado para os pacientes em estado grave. O Samu tem trabalhado incessantemente na logística dos pacientes.

Por fim, a Secretaria de Estado da Saúde, permanecerá mobilizada para prestar a melhor assistência possível às vítimas e a seus familiares, reiterando o compromisso do Governo do Estado com a ética, o trabalho e o respeito aos cidadãos acreanos.

Wilson Afonso Dias Júnior

Diretor de Assistência à Saúde da Sesacre