Educação: sindicatos e governo abrem diálogo

educação professores #

Bom dia!

ANGA

Administração do governador Gladson Cameli reafirma compromisso com trabalhadores em Educação; grupo de trabalho é criado para construir pautas que contemplem toda a categoria

O Governo do Estado do Acre recebeu, nesta quarta-feira, 19, os três sindicatos dos trabalhadores em Educação. Na pauta, a abertura de um diálogo para atender a reivindicações das categorias, tanto no âmbito financeiro quanto no administrativo, beneficiando todos os professores e servidores técnicos da pasta.

(…)

Entre os temas principais deste primeiro encontro estiveram a equiparação do piso salarial para os professores do magistério, que hoje é de R$ 2.877,00 em nível nacional, além da partilha de R$ 30 milhões em recursos, que hoje são destinados ao pagamento da Valorização de Desempenho Profissional, a VDP, para complementar um reajuste salarial que seja uniforme a todos os servidores. Há ainda a proposta de destinar 30% dos recursos da VDP para o pagamento da regência em sala de aula.

(…)

“A partir de hoje estaremos construindo em conjunto com os sindicatos, um grupo de trabalho para estudarmos as propostas que demandam mais tempo, sobretudo aquelas que dão impacto financeiro, já pensando no Orçamento do ano que vem. Claro, que tudo transcorrerá dentro do diálogo, da transparência e do respeito por cada profissional”, ressaltou Bestene, após ouvir todos os sindicalistas.

Ficou acertado, por exemplo, que em 15 dias um novo encontro servirá para que o estado apresente um balanço de contas para que os trabalhadores saibam o que é possível executar no curto, no médio e no longo prazo.

(…)

Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia acreana…