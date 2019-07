Moralista da Lava Jato recebe auxílio-moradia tendo casa própria

moralista #

Esse é o procurador do Paraná que, junto com Sérgio Moro, segundo The Intercept, armou para condenar o ex-presidente Lula num processo totalmente corrompido e sem provas concretas.

E, antes da eleições, para prejudicar Haddad, segundo o mesmo The Intercept – queria uma ação da Lava Jato contra do então candidato a senador Jaques Wagner, do PT da Bahia.

E a pergunta que não quer calar: ele vai entregar ou não o celular à PF?

Mais de R$ de 6 mil em auxílio-moradia, como mostra Mônica Bergamo: