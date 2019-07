piada pronta #

E o Lula continua preso…sem processo justo, sem juiz imparcial e sem provas…

No GGN

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, aceitou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu, nesta segunda-feira (15), todos os processos judiciais que tramitam no país onde ocorreu o compartilhamento de dados da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central com o Ministério Público sem uma prévia autorização judicial. As informações são do blog de Fausto Macedo, do Estado de S.Paulo.

(…)

E mais Palmério Dória:

“Se a hecatombe universal, que defendo com ardor, está sendo tão criticada, é sinal dos tempos de que só pode ser a solução adequada.” (Messias durante o Conclave dos 666 Infernos) — Palmério Dória (@palmeriodoria) July 16, 2019

