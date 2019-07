pitágoras #

Em Rio Branco, Pitágoras abre mais de 300 vagas para cursos gratuitos

Atividades serão conduzidas até o dia 20 e terão emissão d

Em meio às férias de julho, a Faculdade Pitágoras de Rio Branco apresenta uma ótima alternativa para quem busca oportunidades de formação. Nesta semana, a instituição de ensino superior realiza uma série de cursos gratuitos, sempre em horário noturno e abertos à população da capital acriana.

Ao todo, há quatro cursos com vagas ainda disponíveis: Educação Ambiental, nos dias 17 e 18; A Engenharia x A Matemática x A Tecnologia: Qual seu encontro?, no dia 18; Licitação e Contratos Administrativos, no dia 19; e Ensino das Ciências Naturais, nos dias 19 e 20.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone – (68) 99203-0149 –, na faculdade ou pelo link. “Nosso objetivo é, além de atender aos nossos alunos, oferecer, também, a oportunidade de qualificação técnica de alto nível naquilo que o mercado hoje exige para a comunidade”, informa o coordenador comercial da Faculdade Pitágoras de Rio Branco, Raone Maia.

Serviço:

Cursos de Férias da Pitágoras Rio Branco

Data: Até 20 de julho, das 19h às 22h

Local: Faculdade Pitágoras de Rio Branco (Estrada do São Francisco, 255, Bairro Baixa da Colina)

Inscrições: Gratuitas, por telefone, na faculdade ou pelo link http://abre.ai/51i

Informações: (68) 99203-0149

