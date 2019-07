cnc #

Segundo pesquisa da CNC, o Icec teve queda de 1,1% em julho. Foi o quarto mês consecutivo de baixa do índice que teve variação positiva em relação a julho de 2018, devido à baixa base de comparação

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que mede o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) atingiu, em julho, seu menor patamar desde novembro de 2018, em 114,6 pontos. Foi o quarto mês consecutivo de queda, com uma redução de 1,1% em relação a junho. Na comparação com julho de 2018, houve crescimento de 10,3%, mas essa alta deve-se principalmente à baixa base de comparação.

“A queda na confiança dos empresários do comércio pode ser explicada pela percepção das condições atuais da economia, com uma baixa taxa de crescimento que se reflete nas vendas”, avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

A amostra é composta por aproximadamente 6 mil empresas situadas em todas as capitais do País, e os índices apresentam dispersões que variam de zero a duzentos pontos.

