Há muito tempo não se matava índio no Brasil

New York Times (traduzido)

Mineiros (garimpeiros) matam líder indígena no Brasil durante invasão de protegidos

Por Ernesto Lodoño

Várias dezenas de mineiros (garimpeiros) fortemente armados, vestidos com uniformes militares, invadiram uma aldeia indígena no norte do Brasil nesta semana e esfaquearam pelo menos um dos líderes da comunidade, disseram autoridades no sábado.

O assassinato acontece quando mineradores e madeireiros estão fazendo incursões cada vez mais ousadas e desafiadoras em áreas protegidas, incluindo territórios indígenas, com o incentivo explícito do presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro. Autoridades alertaram que o conflito pode aumentar nas próximas horas.

Bolsonaro disse que as comunidades indígenas controlam vastos territórios que devem ser abertos às indústrias para torná-los lucrativos.

As invasões de terras em territórios indígenas estão aumentando em todo o Brasil , onde os líderes indígenas afirmam que eles são regularmente ameaçados por mineradores, madeireiros e fazendeiros. No entanto, assassinatos de líderes indígenas são raros.

Líderes da comunidade indígena Wajãpi fizeram apelos urgentes ao governo federal neste sábado, alertando que o conflito entre os mineiros e membros de sua comunidade que vivem em aldeias remotas no estado do Amapá, no norte do país, pode se transformar em um banho de sangue.

“Eles estão armados com fuzis e outras armas”, disse Jawaruwa Waiãpi, líder da comunidade, em uma mensagem de voz enviada a um dos senadores do estado, referindo-se aos mineiros. “Estamos em perigo. Você precisa enviar o exército para detê-los.

Não ficou imediatamente claro quando o assassinato ocorreu.

Rodolfe Rodrigues, o senador, disse no sábado à noite que os moradores da vila invadida haviam fugido. Citando relatos locais, ele disse que havia preocupação na área de que homens da tribo retornassem à aldeia para tentar recuperá-la.

“Há um risco significativo de que o conflito se agrave nas próximas horas”, disse Rodrigues em uma entrevista por telefone. “Os índios vão retaliar.”

Rodrigues, que pertence a um partido da oposição, disse que a visão de Bolsonaro sobre os territórios indígenas e os direitos das comunidades nativas colocaram os descendentes dos habitantes originais do Brasil em perigo mortal.

