lula #

Inocentado completamente ou anulação do processo da lava jato.

E mais:…depois do The Intercept de hoje…..

Deltan ainda ñ caiu.. pq se cair.. o Moro cai.. se o Moro cair.. Bolsonaro cai.. se Bolsonaro cair.. as Reformas q a Elite vem tentando fazer.. desde o Golpe d 2016.. também caem.. e aí td o projeto com Supremo com tudo.. cai.. a condenação d Lula cai.. ñ fica pedra sobre pedra..

— Dani Bah (@danibacedo) August 12, 2019