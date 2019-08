voto da oab #

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) rejeitou na manhã de hoje um recurso do procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF (Ministério Público Federal) em Curitiba, contra a abertura de um processo disciplinar pelo conselho.

Com a decisão de hoje, o processo continua tramitando no conselho.

Também durante a sessão de hoje, os conselheiros Leonardo Accioly da Silva e Erick Venâncio Lima do Nascimento (OAB-ACRE), indicados pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), pediram para que seja revisada pelo CNMP a decisão do corregedor Orlando Rochadel Moreira que arquivou representação contra Deltan e procuradores da Lava Jato baseada nos diálogos revelados por reportagens do site The Intercept Brasil.

