ainda bem #

Só a própria natureza impõe limite à ação devastadora no Acre….

Com incentivo oficial (‘não paguem multas ambientais ao Imac’) as queimadas estão praticamente liberadas no Acre…

Em tempo: vivemos um tempo de ignorância completa…

J R Braña B.

