No Acre, a redução foi de 4%. Dos 100% dos desempregados na gestão passada, o governo Gladson Cameli já diminuiu essa taxa em 22%.

Os dados do IBGE mostram a Taxa de Desocupação em relação ao trimestre anterior:

Considerando-se as variações estaticamente significativas em relação ao trimestre anterior, a taxa recuou em 10 das 27 unidades da federação, permanecendo estável nas demais. As maiores variações foram no Acre (-4,4 p.p.), Amapá (-3,3 p.p) e Rondônia (-2,2 p.p). Já em relação ao mesmo trimestre de 2018, a taxa subiu em duas UFs: Roraima (3,7 p.p) e Distrito Federal (1,5 p.p.). Houve quedas em três UFs: Amapá (-4,4 p.p.) Alagoas (-2,7 p.p.) e Minas Gerais (-1,2 p.p.), com estabilidade nas demais.

No Brasil a taxa de desocupação do segundo trimestre é de 12%…a do Acre está acima da média nacional: 13,6%

Qual era o índice de desemprego deixado pelo governo anterior do Acre?

Na verdade ninguém sabe…(porque não há um trabalho de pesquisa no Estado…Ufac poderia realizar…)

O governo atual precisa mostrar de onde se baseia para afirmar que reduziu o desemprego em 22% desde que assumiu…

J R Braña B.

