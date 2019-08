governador caos #

AnGA (Gov do Acre)

Governo decreta estado de alerta ambiental e estabelece ação integrada dos órgãos no combate às queimadas

O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 16, o decreto nº 3.776 que declara estado de alerta ambiental no Estado. Essa atitude do governador Gladson Cameli demonstra a necessidade de uma ação integrada dos órgãos ambientais do estado, municípios, Ministério Público Estadual (MPE), de instituições do terceiro setor e também da população no combate às queimadas.

Em tempo: ‘Não paguem as multas do Imac’ (ouça)

Em tempo 2: Notem que até as carapanãs estão sofrendo também…o que elas fazem? estão procurando as casas em quantidade muito maior…pra ferrar? Não! Para se protegerem também das queimadas, do ambiente tóxico….

J R Braña B.

