Crueldade da LavaJato com morte de Marisa e sentimento de Lula (mensagens)

Nojento sob todas as formas….

As novas revelações do The Intercept/Folha de S. Paulo dão conta de como os procuradores da Lava Jato tripudiaram a morte de Dona Marisa e o sentimento de Lula…

Como escreveu hoje no TT a jornalista Hildegard Angel..., ‘gente podre’

Toda essa gente podre que emerge, sabe-se lá de que pântano, ratos que saltam do esgoto, tentando destruir as coisas boas e lindas de nossas vidas e do Brasil, são como um pus que aflora de um furúnculo, que será devidamente espremido, carbonizado e debelado. — Hildegard Angel (@hilde_angel) August 27, 2019

J R Braña B.

Leia no Uol os chats trocados pelos procuradores da Lava Jato sobre a morte de dona Marisa…confira as mensagens dos justiceiros de Curitiba.

Minutos após a confirmação da morte de Marisa…no grupo Filhos de Januário 1, dos procuradores:

Em fevereiro de 2017, após a jornalista Monica Bergamo, da Folha, informar que Marisa vivia com pressão alta devido a ameças de buscas em sua casa….

5 de fevereiro de 2017

