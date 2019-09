música taboada #

Prepare-se para cantar. A música “Escada” será lançada dia 27/09 nas redes sociais e plataformas digitais. Depois serão criadas as condições para as pessoas cantarem e também gravarem ela em casa. Como num karaokê. Os arranjos e playbacks profissionais serão disponibilizados. Vai ser fácil. Baixar o arquivo ensaiar e gravar. Serão publicadas todas as gravações no canal do youtube e no site. Todos as pessoas têm voz e podem cantar. Não precisa ser cantor profissional para cantarolar uma música qualquer. Quem não canta “o parabéns pra você” e transmite alegria? Juntos então fica bem fácil.

A música “Escada”, de minha autoria, fala de Amor independentemente de religiões, ideologias (todos são livres para tê-las). O grupo “Shicos em Canto” não é formado por cantores profissionais. Na verdade não é um grupo propriamente dito. São pessoas e dois não humanos, Luna e Chewie, que trabalham, se divertem, brincam, latem rsss e convivem na mesma casa (família) e gravaram com simplicidade esta canção. Os cachorrinhos participaram ativamente…rs Enquanto cantávamos, ensaiávamos e gravávamos, eles correram, latiram (para eles aquela cantoria era uma brincadeira. E era mesmo!) A Luna, a cachorrinha, até pegou seu brinquedo e apitou em determinado momento da música por vários compassos. Tá tudo na gravação.

A proposta é essa. A música que vem de casa e não de estúdios herméticos sem ruídos, etc. Nós, os humanos do grupo, cantamos, desafinamos, repetimos, recomeçamos….Nosso canto é uma forma de expressão simples e verdadeira. O nome Shicos é a junção de Shih Tzu (cachorros) com Chicos. Chicos aqui é uma simbologia de pessoas simples, comuns como se diz. Vamos publicar o site dia 27/09 e lá explicaremos como você pode participar e ser mais um porta voz desta canção-mensagem.

Acredite: você também pode cantar pelo Amor e por um mundo melhor! Voz fina, grossa, diferente, estranha, triste, alegre, rouca, desafinada, afinada, alta, baixa, sincera sobretudo…. o importante é a verdade do seu canto por mais simples que ele seja e a vontade de se expressar através da música. Nós, do “Shicos em Canto” acreditamos e cantamos que “O Amor é a salvação dos nossos dias, da nossas vidas e do nosso mundo!” E você?

ps. Na foto: Chewie Shih Tzu, Gisela Oliveira, Diogo Taboada, Iago Taboada, Luna Shih Tzu, Marilia Taboada, Ricardo Souza, Tamiris Cristie e Sérgio (Rocha) Taboada

(Sérgio Taboada)

Quem quiser tirar dúvidas sobre o projeto, tô no Facebook…