Nota

O Comando de Greve dos Sindicatos da Saúde, vem a público repudiar as falsas afirmações do Governo Estadual, por meio de nota assinada pelo ex-sindicalista Alysson Bestene, o que muito nos surpreendeu,

especialmente, ao manifestar apoio a um gestor que chamou a todos profissionais de saúde de vagabundos.

Lamentamos o tumulto ocorrido nesta manhã, no saguão da SESACRE, mas alguns esclarecimentos precisam ser feitos à sociedade:

1) Os servidores de saúde, como todo trabalhador, tem o direito constitucional de parar suas atividades parcialmente, como determina a lei, como método de pressionar a equipe gestora a perceber o valor dos

serviços de saúde pública;

2) A manifestação dos servidores da saúde foi pacífica e ordeira, tendo como objetivo adentrar apenas no saguão da SESACRE (um local de acesso livre ao público), a fim de chamar a atenção dos gestores da Pasta;

3) O tumulto ocorrido nesta manhã foi provocado pela truculência do Secretário Adjunto Jorge Fernando Rezende, que impediu os representantes sindicais de acessarem os andares superiores da SESACRE, com o objetivo de encorajar os servidores do prédio para aderirem ao movimento, porquanto surgiram suspeitas de que os mesmos estavam sendo constrangidos a não descerem para o movimento;

4) A discussão com o Deputado Jenilson Leite iniciou após ouvirmos o Coronel Resende xingar os servidores de vagabundos, o que a todos revoltou.

5) As negociações com o Governo Estadual estão esgotadas, por deliberação da categoria em Assembleia Geral, até que a gestão apresente propostas concretas, uma vez que os servidores não aceitam mais

promessas não cumpridas.

Assim, convidamos toda sociedade a conhecer nossas condições de trabalho e a carga horária absurda que vivenciamos, a fim de entender que, da forma como está, nenhum ser humano consegue prestar um serviço de

qualidade sem ser valorizado e ter as mínimas condições de trabalho.

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre

Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre

Sindicato dos Biomédicos

Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Acre

Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre

Sindicato dos Odontólogos do Estado do Acre

Sindicato dos Radiologistas do Estado do Acre

Sindicato dos Técnicos em Laboratório do Estado do Acre