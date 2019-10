acre fronteira #

Acre terá três bases de segurança contra o tráfico internacional

…o general Theófilo de Oliveira (secretário Nacional de Segurança Pública – Senasp,) garantiu ao governador Gladson Cameli que até o final do ano o programa “Vigia” será estendido ao Acre. O programa, que já está em operação experimental no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é um complexo sistema de monitoramento das fronteiras internacionais nos Estados, que busca blindar a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados pelos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira. Entre as linhas de atuação estão as operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.

“Estamos em perfeita sintonia com o secretário de Segurança do Acre, coronel Paulo César, e traçamos algumas metas para atuação no Acre. A princípio, orientados pelo secretário, estaremos atuando em três bases: Santa Rosa do Purus, Assis Brasil e no anel Brasileia/Epitaciolândia. Com isso, o impacto será fulminante para tráfico de armas e drogas, que é o principal combustível que gera quase toda a violência, não só no Acre, mas em todo o País”, afirmou o secretário Nacional de Segurança Pública.

