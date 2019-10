viagem europa #

Neste domingo o ac pesca do portal transparência alguns dos valores gastos na viagem da comitiva do governo do Acre à Alemanha (para tratar sobre o tema do clima e como resolver o problema das queimadas, foi a versão oficial).

(agora é a vez dos plantonistas do poder conhecerem o mundo…filme repetido no Acre…não é privilégio deste governo, não sejamos injustos)

Segundo o ac, foram mais de R$ 100 mil com diárias para um grupo de 13 pessoas…(sem somar as passagens, que não são baratas, claro).

O governador foi na classe econômica ou na primeira classe?

Bem…de onde estavam, Alemanha, até Veneza, na Itália, é um pulo de trem…

Cochicharam agora pela manhã aqui pro oestadoacre que teria havido uma esticada da comitiva até a cidade do canal e das gôndolas escuras…que dá direito, no passeio pelas águas, a ouvir o romano Volare…

Então…como não há fotos publicadas…vai aí Volare para você ouvir….e imagine a comitiva oficial passeando pelos canais de Veneza ao som do clássico abaixo…

E não há nada melhor na vida do que voar pelo céu infinito….(com o seu próprio dinheiro, por certo)

//…E incomiciavo a volare nel cielo infinito

//Volare…ohoohoh

//Cantare…ohohoh

//Nel Blu dipinto Di Blu

J R Braña B.

