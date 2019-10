marcio pochmann #

Economista, pesquisador e professor da Unicamp

Em 9 meses do desmonte, o governo Bolsonaro arrecadou com privatização, concessões e venda de ações de estatais e ativos naturais o valor acumulado de R$96,2 bilhões (US$23,5 bilhões), o que favoreceu estrangeiros e prejudicou brasileiros, com a ausência de vitalidade econômica.

— Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) October 14, 2019