Saldo de emprego em Set foi 492 (GladsonC joga toalha em 2019)

Ministério da Economia/Caged

Em setembro, o emprego formal teve saldo positivo no Acre. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta (17) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, foram abertas 492 novas vagas com carteira assinada. Foram 2.263 contratações e 2.003 demissões no estado.

Com a criação de 228 novos postos formais, o setor de Comércio foi o destaque do mês. Também tiveram saldo positivo o setor de Serviços, com 188 vagas, e a Construção Civil, com saldo de 85 novos contratos formais.

(…)

Em tempo: Rondônia (quase 2 milhões de habitantes), ‘modelo de desenvolvimento’ para os atuais donos do poder no Acre, pasme, com toda sua potência do agronegócio, como dizem por aqui – gerou em setembro 698 empregos formais…200 empregos formais mais que o Acre….só isso?

Em tempo 2: o governador GladsonC, por seu lado, já transferiu suas esperanças econômicas para 2020….

–O ano de 2020 promete ser muito bom para o nosso estado. Estamos arrumando a máquina pública e fazendo os ajustes necessários para que a nossa população seja beneficiada o quanto antes….(…) –Temos previsão de muitas obras estruturantes a partir do próximo ano – acrescenta sua Excelência…

J R Braña B.

