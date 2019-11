desculpas gov saúde #

O governador pôs a cara, enfrentou o público na UPA da Sobral, e pediu desculpas pelo caos na saúde do Acre.

Não resolve o problema pedir desculpas, mas o gesto é relevante (mostra humildade e respeito) e o governador soma pontos importantes junto ao público.

E este blog é insuspeito em fazer distinção a GladsonC, nesse assunto.

Noves fora, sua excelência precisa cobrar o governo Bolsonaro por ajuda…

A maioria do povo do Acre está à míngua…

Porém, Bolsonaro e família estão muito ocupados com o caso do porteiro, do condomínio Vivendas da Barra (pesada), casa 58, e o Caso Mariele, no Rio de Janeiro.

O céu está desabando na cabeça deles!

A saúde do Acre que se vire!

Abaixo, o vídeo publicado no ac:





J R Braña B.

