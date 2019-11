confira gabarito #

Enem 2019 – Guia do Estudante

Assim como no primeiro dia de prova, o Guia traz novamente o gabarito extraoficial e as questões comentadas pelo Anglo Resolve das provas rosa, branca, azul e amarela deste segundo dia do Enem 2019. O gabarito será atualizado em tempo real!

Hoje (10), os candidatos responderam às 45 questões da prova de Matemática e 45 da prova de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). A prova teve início às 13h30 e os candidatos tiveram até às 18h30 para finalizá-la, meia hora a menos que na semana anterior.

Fique de olho na atualização do gabarito!

Pelo celular, deixe-o em posição horizontal…!!!

Prova Rosa

ENEM 2019 2° DIA – Prova ROSA Ciências da Natureza e suas Tecnologias 91- D 92- E 93- A 94- D 95- B 96- A 97- A 98- A 99- E 100- B 101- E 102- E 103- C 104- E 105- B 106- C 107- B 108- C 109- B 110- C 111- B 112- D 113- 114- D 115- A 116- E 117- A 118- B 119- C 120- E 121- D 122- D 123 – D 124- D 125- A 126- D 127- C 128- 129- E 130- E 131- C 132- A 133- C 134- B 135- C

Matemática e suas Tecnologias 136- A 137- A 138- D 139- D 140- D 141- B 142- E 143- E 144- E 145- B 146- E 147- D 148- D 149- B 150- E 151- B 152- A 153- C 154- A/C 155- B 156- C 157- D 158- B 159- A 160- B 161- E 162- C 163- E 164- C 165- A 166- C 167- A 168- E 169- C 170- D 171- C 172- B 173- D 174- C 175- C 176- E 177- D 178- C 179- D 180- A

Prova Branca

Prova azul

Prova Amarela

