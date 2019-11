gov do acre golpista #

E ainda temos de ver declarações cínicas (com palavreado inculto e chulo) como essa do governador do Acre sobre o Golpe de Estado na Bolívia.

Lembre que GladsonC, quando senador, votou no Golpe contra a presidenta Dilma, mesmo ela não tendo cometido crime algum…

Mais: seu governo é um governo de direita e já mostrou a que veio: pretende nesta semana que entra dar um Golpe nos direitos dos servidores públicos estaduais.

Esse é o governo (de direita) que o povo do Acre elegeu…

Adepto de Golpes contra o voto popular.

J R Braña B.

Ative o sininho e saiba primeiro o que sai aqui no oestadoacre

Evo denuncia perseguição da polícia golpista