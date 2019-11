professores acre #

Com uma direção fragilizada do Sinteac, foram os próprios professores que deram o correto encaminhamento do movimento da categoria contra a apressada Reforma da Previdência (e mutilação do Estatuto do Servidor) proposta pelo governo GladsonC/Rocha.

É o exemplo concreto de quando a base passa por cima de uma direção sindical…

Ouça e saiba quais são os encaminhamentos proposto pelo professor Hildo Montezuma, que teve aprovada a sua sugestão na Assembleia de meio-dia em frente ao Palácio.

Base dá direção ao movimento dos o professores..base mais lúcida que as lideranças do SINTEAC. pic.twitter.com/YZhBNglBu0 — Oestadoacre (@Oestadoacre) November 13, 2019

Em tempo: não é papel da presidente do Sinteac ficar incutindo medo nos professores com uma suposta ilegalidade de greve futura definida pela justiça…O papel do Sinteac é usar todos os meios disponíveis sindicais para mobilizar os professores na defesa dos seus direitos…Não é novidade o aparato judicial brasileiro atuar contra os interesses dos trabalhadores em momentos como este….portanto…

Em tempo 2: mais estranho ainda é o não envolvimento real do Sindicato da Saúde na luta contra o Pacote de Maldade do governo GladsonC/Rocha….o sindicato age como se os servidores da Saúde fossem imunes ao desmonte social do governo do PP e PSDB.

J R Braña B.

