pacote de maldades servidor #

Na reunião de quarta à tarde no Palácio entre o governador e o Comando dos Servidores, GladsonC, para alguns do movimento – sinalizou que pode retirar o projeto draconiano de Reforma da Previdência do Acre (ampliado de reforma que retira de direitos constitucionais dos servidores).

Passou essa impressão, dizem alguns do Comando dos Servidores…(mais detalhes aqui)

Porém, dois pitbus do oficialismo, famintos por sangue e ávidos em mostrar serviço ao patrão – um com mandato e outro sem – defenderam ferrar os servidores mais até que o próprio governador…estranho, né?

Então, se GladsonC pondera que é possível retirar esse pacote da maldade é porque é possível viver sem ele…o governo e os servidores.

Mas só uma coisa definirá uma posição positiva e pró-servidor de sua Excelência….: a mobilização dos professores e servidores em geral!

Simples, assim.

Em tempo: piorar a vida do servidor do Acre custará muito caro ao político GladsonC…ele já sabe disso…é possível que nos últimos dias sua Excelência tenha refletido…

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações automática de oestadoacre

Canoa virando…