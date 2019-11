Dólar 4,25: ‘Todo mundo se f…. seu otário’ (v)

dólar #

Com o Real desvalorizado frente ao Dólar viajar para o exterior ficou difícil para a classe média vira-lata que criticava a Dilma com o Dólar a 1,90. ….agora só dá mesmo para tirar foto no mostrengo da Havan, que chamam de estátua da liberdade…

Todos os preços no Brasil são cotados em dólar…não se compra mais nada com menos de R$ 5.

Dólar R$ 4,25. Todo mundo se fudeu pic.twitter.com/GojwuMaFxG — Graúna 🍼🇻🇳 (@grauna22) November 26, 2019

