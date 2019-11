luiz fco mpf #

oestadoacre reproduz, com certo atraso, podcast do Uol com o procurador do MPF Luiz Francisco de Sousa, velho conhecido do Acre.

Calo de tucanos honestos na década de 90, o procurador Luiz Francisco era atacado sem pena pela mesma mídia que hoje defende os lavajateiros de Curitiba que só enxergam os políticos do PT.

Famoso por seu fusquinha, Luiz Francisco foi tirado das grandes operações de combate à corrupção…porém, não deixou de ser o servidor público autêntico que o Acre inteiro passou a admirar…

Ouça esclarecedora entrevista ao Uol do procurador Luiz Francisco de Sousa.

Defensores da Constituição, agentes e curiosos do Direito (humanos, inclusive) não podem deixar de ouvir



