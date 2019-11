edir macedo #

Ele apoiou Collor contra Lula em 1989…

Hoje o neopetencostal dono da Igreja Universal apóia Bolsonaro…

No Plano Collor, que confiscou dinheiro da poupança dos brasileiros, pessoas se mataram revoltadas…o pastor Edir Macedo debocha….deve estar fazendo o mesmo com a aprovação da Reforma da Previdência e Trabalhista que prejudica a população…assista abaixo via DCM:

Em tempo: sem comentários…

J R Braña B.