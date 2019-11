ufac mini usina #

De tanto oestadoacre questionar a Energisa e suas altas tarifas de luz…olha aí uma boa notícia da empresa que comanda a distribuição e a cobrança da energia no Acre.

Energisa e Ufac são parceiros

Ufac recebe R$ 2,4 milhões em pesquisa e mini usina solar

A Energisa investiu R$ 2,4 milhões na instalação de uma miniusina de energia solar, troca de 14 mil lâmpadas por sistema de iluminação em LED e na construção de laboratórios de pesquisa na Universidade Federal do Acre (Ufac). Os investimentos na modernização da instituição vão garantir uma economia anual na conta de energia. A inauguração dos novos espaços e equipamentos será nesta sexta-feira (29/11).

Substituição de 14 mil lâmpadas por sistema de iluminação em LED, mais eficiente e econômico, em salas de aulas e corredores.

Os recursos são do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, ambos regulados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para a construção da miniusina solar, que vai gerar energia de 180 kWp (quilowatt de pico), foi investido cerca de R$ 1,2 milhão.

Para a reitora da Ufac, Guida Aquino, o projeto além de reduzir a conta de luz da instituição vai possibilitar que os estudantes utilizem as instalações para pesquisas e aulas práticas. “Outro ganho será que os nossos alunos poderão usar um grande laboratório na prática”, comemora a gestora da instituição.

A Universidade Federal do Acre (Ufac) recebeu o investimento de R$ 2,4 milhões para a construção de laboratórios de pesquisa, instalação da miniusina de energia solar e troca de lâmpadas na instituição.

(…)

Em tempo: Vale o registro, mas ainda é pouco, Energisa…o ganhos que vocês obtêm às custas do suor do povo do Acre todo santo dia dá para fazer muito mais….e em outros setores, inclusive…como saúde e educação estadual/municipal.

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre