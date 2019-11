piada gov do acre #

A declaração atribuída acima (‘Amazônia não representa nada no clima mundial’), por si só, já é uma grande piada….!

Ou uma grande irresponsabilidade acadêmica, no mínimo!

Que o governo do Acre e seus principais aliados são terraplanistas, isso já se sabe…

Esta semana eles fizeram a festa chamando para uma palestra o (Doctor friagem*) de Alagoas, o meteorologista Luiz Carlos Molion (foto acima), conhecido e contestado por cientistas por suas posições negacionistas.

Pena que nesse encontro em Rio Branco nenhum estudioso do clima local tenha comparecido para confrontar as ideias de Molion, que é uma espécie de ídolo dos ruralistas, por sustentar que o agronegócio não interfere no ambiente nem no aquecimento global.

O ecologista governador GladsonC – desta vez sem o relho – compareceu…

O que diz o meteorologista Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e ex-pesquisador do Inpe sobre o palestrante do governo do Acre (Folha de S. Paulo, Maio de 2018)

“Alguém dizer que a molécula de gás carbônico não exerce efeito estufa atmosférico, isto é, que não absorve e reemite radiação térmica, é uma asneira anticientífica equivalente a dizer que a Terra é plana” “É irônico ver empresas que dependem tanto de ciência para desenvolvimento de seus produtos patrocinarem de forma irresponsável e antiética a pseudociência, pensando somente no lucro que a expansão da fronteira agrícola vai lhes trazer.”



Em tempo: quem pagou a palestra do professor aposentado Molion? Ele vive de palestras, segundo mostra a Folha de S. Paulo em matéria da competente Patrícia Campos Mello e Avener Prado, aqui

Em tempo 2: Doctor Friagem* é o cientista do tempo exclusivo aqui deste blog…acerta 100% as previsões do tempo ou de qualquer coisa.

J R Braña B.

