No ac, chefe da segurança pública diz que está ganhando a guerra contra o crime organizado…

Está?

Sem ajuda efetiva do governo federal, controle de fronteiras, investimentos em políticas que gerem trabalho, emprego e melhora de vida efetiva…tudo será em vão no combate à violência no Acre…

Num cenário menos desigual, o Acre não teria entre 40 e 50% de sua população completamente pobre…, como diz o IBGE.

A injustiça social (poucos com muito e muitos com nada ou quase nada) é a mãe da violência que se alastra sem parar…

Podem comprar 1 milhão de viaturas…

Que não resolverá nada…

A polícia, sozinha, não faz mágica…

Mas é difícil este governo, o governo do relho – entender isso.

J R Braña B.

