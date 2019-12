perpétua nota #

Nota da deputada federal Perpetua Almeida que o estadoacre reproduz neste sábado

Dep Perpétua

Sobre as postagens em que alguns irresponsáveis nas redes sociais tentam prejudicar minha atuação parlamentar com informações falsas acerca de gastos da verba da cota parlamentar, afirmo:

Não sou a deputada que mais gasta, nem no Acre e nem nacionalmente! Mas, se fosse, teria justificativa legal! Primeiro: a cota da verba parlamentar da bancada do Acre é uma das maiores, até porque o Acre tem a passagem aérea mais cara do Brasil. Segundo, eu sou a única deputada, entre os oito da bancada acreana, a ser membro do parlamento do Mercosul, o PARLASUL. Para isso, tenho uma cota maior que os demais deputados do Acre, para que eu possa ir a todas as sessões plenárias e reuniões de Comissão no Uruguai, sede do PARLASUL. E cada centavo usado é autorizado e fiscalizado pela Câmara dos Deputados e publicados segundo a Lei da Transparência.

Feio mesmo é o presidente Bolsonaro e alguns governadores que se escondem atrás de uma tal “Verba Secreta”, gastam milhões e, nem nós deputados, e nem o povo, sabemos com o que foi gasto porque não temos acesso a essa tal verba secreta.

Continuarei trabalhando com responsabilidade, utilizando cada centavo da verba do mandato que a Câmara coloca à disposição dos deputados, exclusivamente para exercício do trabalho parlamentar. Não vou deixar de visitar os lugares mais distantes do Acre, seja fretando avião, andando de barco ou de carro para economizar e devolver o dinheiro para os cofres da União.

Fake News e hipocrisia são essas campanhas nas redes contra mim porque, no final do ano, no somatório dos gastos, cada deputado terá usado todo ou quase todo o valor da verba parlamentar designada pela Câmara.

Vou continuar trabalhando do jeito que tenho feito, pois a cada levantamento que a imprensa acreana faz no site da Câmara, sobre a bancada do Acre, nosso mandato aparece como o mais atuante em discursos, requerimentos, indicações e posicionamentos. Isso só é possível porque ando pelo Acre de ponta a ponta, ouvindo as pessoas para poder representá-las melhor. E pra isso uso cada centavo da cota parlamentar, criada exatamente para facilitar o trabalho no exercício do mandato na representação popular.

Meu escritório de trabalho no Acre, onde recebo as pessoas que me procuram e onde trabalha parte da minha equipe de assessores, é conhecido. Alugo salas, mesas, cadeiras, computadores, caminhonete e outros itens que se referem à divulgação das ações do mandato. Fiz questão de convidar a imprensa para um café da manhã para apresentar meu o escritório.

Estou em Brasília toda semana, não falto sessões, e vou para o Acre também todo final de semana – exceto quando preciso comparecer as sessões do Parlasul.

Ninguém vai me ver vestir a capa da hipocrisia! Serei sempre eu: verdadeira e firme na luta em

defesa do Acre e do Brasil, defendendo os direitos dos trabalhadores, emprego e renda para o povo.

“Esses que estão aí atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho”.

Deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

