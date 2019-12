segurança #

Um casal (há pouco tempo vindo de Sena) que trabalha para ganhar o pão de cada dia vendendo churrasquinho no Morada do Sol em sua própria residência foi surpreendido por delinquentes.

Eles entraram na casa, renderam as pessoas, levaram o dinheiro do dia, além do carro do casal…em plena Morada do Sol.

O governo fez festa com 120 viaturas compradas para a polícia…

Porém, não se vê policiamento nas ruas, nos bairros…

As viaturas são vistas circulando…gastando gasolina…com os vidros fechados…,no ar condicionado…

Não há um plano efetivo de vigilância na cidade…

Polícia é contenção…

Prevenção é política pública…(que não há)

Como é difícil ter um plano de segurança efetivo em Rio Branco…

É uma deficiência que se arrasta há século…

Mas agora a bola está com os competentes que dariam total segurança em 30 dias…após assumirem o poder…

Porém, um ano já foi…

Segue casas sendo invadidas por bandas…

Pessoas assaltadas em plena luz do dia…inclusive no centro..

Enquanto isso….sua Excelência avisa que está retornando de Madrid (‘estou dentro do avião’)…onde está há vários dias resolvendo assuntos de interesse do Acre…como o do casal que teve sua residência violada…

J R Braña B.