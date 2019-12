nyt trump eua #

Capa abaixo do jornal mais influente dos EUA, o New York Times – nesta noite depois da sessão na câmara que impichou Donaldo Trump…

Trump é o terceiro presidente na história do país a enfrentar acusações de cometer altos crimes e contravenções e enfrentar a remoção do senado (…), diz texto do NYT, que segue:

Na quarta-feira, os democratas caracterizaram seu impeachment como uma ação urgente para impedir que um presidente corrupto cujos delitos se desdobrassem à vista de prejudicar ainda mais o país.

“Nos últimos três meses, encontramos evidências incontestáveis ​​de que o presidente Trump abusou de seu poder pressionando o recém-eleito presidente da Ucrânia a anunciar uma investigação sobre o rival político do presidente Trump”, disse o representante Adam B. Schiff, democrata da Califórnia. e o presidente do Comitê de Inteligência, que liderou a investigação de impeachment.

“O presidente e seus homens planejam”, disse Schiff. O perigo persiste. O risco é real. Nossa democracia está em perigo. ”

Vídeo da votação e debates…

Em tempo: Agora é saber se o senado confirma ou não.

