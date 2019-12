dep pcdob #

Do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que cumprimentou Bolsonaro por sancionar (aprovar, validar) as mudanças feitas pelo Congresso na legislação penal do ‘pacote anticrime’ (a contragosto de Sérgio Moro, ministro da justiça).

-Só falta Moro pedir o boné.

Meus cumprimentos a @jairbolsonaro pela sanção as mudanças na legislação penal e processual penal aprovadas pelo Congresso Nacional. Que tem avanços e retrocessos. Mas, Parlamento derrotou o populismo penal de Sérgio Moro, que agora só tem um caminho: pedir o boné! — Orlando Silva (@orlandosilva) December 25, 2019

