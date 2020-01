salário min #

Viva Bolsonaro e o banqueiro ministro Paulo Guedes! (suspeito de manter negócios ocultos)

Rede Brasil Atual

Além do impacto para o trabalhador, não valorização do salário mínimo, perda de massa salarial reduz potencial de crescimento econômico, destaca Dieese

De acordo com o Dieese, pelo menos 48 milhões de trabalhadores têm a remuneração referenciada no salário mínimo. Com a descontinuação do aumento real, a perda da massa salarial vai chegar a R$ 14 bilhões por ano.

