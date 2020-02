insegurança transacreana #

Nova Base Integrada de Segurança Pública será instalada na Transacreana

…o secretário (segurança) Paulo Cézar Santos explicou que a Base Integrada estará em um ponto estratégico e que, assim, poderá atender às ocorrências ao longo da extensão dos 140 km da estrada. “São cerca de 30 mil pessoas morando no entorno da Transacreana e que serão beneficiadas com o serviço de policiamento constante, por meio dessa base. O espaço onde a base será implantada não estava sendo utilizado e passará por uma reforma para o início das atividades”, esclareceu.

O comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo, destacou que a atuação policial tem acontecido por meio de rondas e barreiras e que, com a proposta da base, será possível estabelecer o policiamento fixo. “A ideia é que a partir do levantamento que nós realizamos aqui, possamos viabilizar os meios necessários para um policiamento que esteja fixado no local, e não apenas um policiamento por meio dessas rondas”, disse.

