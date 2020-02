greve #

Solidariedade de classe

Caminhoneiros entram em greve e mandam carta a Bolsonaro…abaixo

Revista Forum

A Associação Nacional dos Transportadores Autônomos do Brasil (ANTB) declara apoio total à greve dos petroleiros e lança campanha para avançar na luta contra a política de preços dos combustíveis, imposta pelo Governo e direção da empresa à Petrobrás, que obriga que se alinhe seus preços com o mercado internacional, prejudicando o mercado interno brasileiro. Segundo o presidente da Associação, José Roberto Stringasci, “este assunto precisa ser discutido com toda a sociedade, que é afetada em todos os setores por causa dos altos preços dos combustíveis. E se nós temos o petróleo e a Petrobrás, não é possível mais aceitarmos essa cobrança inadequada na bomba”.

(…)

Caminhoneiros aderem à greve dos petroleiros https://t.co/er20HHiF4R — Brasil 247 (@brasil247) February 15, 2020

Em tempo: aqui a carta dos caminhoneiros, que apoiaram Bolsonaro para presidente.