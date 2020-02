bestene política #

Previsível como disse ontem aqui (JV deixa o conforto) a reação em resposta às declarações do ex-senador Jorge Viana, que disse que o governo GladsonC/Rocha é ‘uma bagunça’.

Bestene entrou numa seara movediça na pressa de contestar o petista…o Deus google não deixa mentir!

-Deixemos que a voz das aves de agouro, que construíram suas vidas em cima da miséria do nosso povo, falem ao vento! – disse o deputado Bestene se referindo a Jorge Viana e petistas que passaram pelo governo

A miséria do povo do Acre, deputado Bestene, é useira e vezeira em dar plus à vida de muita gente que opta a viver de política…e somente da política.

