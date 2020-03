Coronavírus: Segunda morte no Brasil (Todos são alvo)

coronavírus morte #

Segunda morte causada pelo coronavírus no Brasil…uma idosa de 76 anos também em São Paulo.

247 – Uma idosa de 76 anos que estava internada em um hospital em São Paulo morreu e é a segunda vítima fatal do coronavírus no Brasil. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Rádio Bandeirantes. Um rapaz de homem de 62 anos também faleceu em São Paulo vítima da doença.

Primeira morte registrada em São Paulo, revela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo… No Acre (sem registro de casos) medidas do governo ainda são tímidas para evitar que o coronavírus se alastre. https://t.co/vPxK1AiLaN — Oestadoacre (@Oestadoacre) March 17, 2020

Em tempo: distancia do Acre para outros centros pode ser uma vantagem…especialmente se o poder público agir com ousadia em relação à prevenção no aeroporto de Rio Branco e nas fronteiras com o Peru e Bolívia…porém as ações por aqui ainda são tímidas…uma representante da Educação disse hoje à CBN-Acre que o coronavírus tem ‘um público alvo’…isso é uma meia verdade…todos são alvo!

J R Braña B.