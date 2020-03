dep edvaldo #

Do deputado Edvaldo Magalhães, que também propôs hoje a suspensão dos descontos nas contas dos servidores estaduais dos empréstimos consignados (ouça), fez apelo no TT pela manutenção da quarentena no Acre

–Governador Gladson, quem está afirmando não são leigos apaixonados. É o diretor renomado do laboratório público. Afrouxar as regras é dançar na beira do abismo. Reflita, a vida é prioridade, assim como afirmastes anteontem. Sigamos defendendo a vida.

Governador Gladson, quem está afirmando não são leigos apaixonados. É o diretor renomado do laboratório público. Afrouxar as regras é dançar na beira do abismo. Reflita, a vida é prioridade, assim como afirmastes anteontem. Sigamos defendendo a vida. https://t.co/6BjNyEx06n — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) March 27, 2020

Em tempo: vídeo rotundo do representante do laboratório Charles Mérieux, que atua no Acre, na Fundação Hospitalar.

Em tempo 2: este blog já havia falado sobre o afrouxamento da quarentena no Acre…hoje, sexta, já se viu muitas pessoas nas ruas…incentivadas pela irresponsabilidade.

Em tempo 3: em alguns municípios as pessoas nem acreditam no coronavírus…é efeito bolsominion (ignorância bruta) na cabeça espraiado pelo Brasil.

J R Braña B.