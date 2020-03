Potio: Empresa de Acrelândia produz álcool 70% e doa ao poder público

potio empresa acre #

Prefeitura de Acrelândia já recebeu álcool 70% doado pela empresa Potio, a mesma que produz a cachaça acreana Jibóia, que você encontra nos supermercados de Rio Branco.

A empresa Potio, que produz a cachaça acreana Jibóia, decidiu produzir álcool 70% e doar ao governo para ajudar no combate ao vírus Covid-19 (Coronavírus).

Este blogueiro conversou há pouco com o proprietário da Potio, Jackson Soares, que nos contou:

–Somos uma empresa genuinamente acreana e estamos instalados no município de Acrelândia (80 km de Rio Branco). -Nossa empresa começou atuar em março de 2018. -Temos canavial próprio e a planta é moderna e atende os requisitos inclusive para exportação. -Aqui fazemos todo o ciclo (da plantação da cana ao envase, envasilhamento) -Temos a satisfação de informar nosso primeiro lote de álcool 70%, que foi sábado. -Nossa indústria foi desenhada para produzir cachaça, mas nós tomamos essa decisão de ajudar neste momento de gravidade do Coronavírus. -Fizemos uma adaptação e começamos a produzir álcool 70%. -Somos a única aqui no Acre e em Rondônia com capacidade e volume para atender o Acre. -Semana que vem aumentaremos nossa capacidade para produzir 1.000 litros ao dia. -Hoje estamos produzindo 500 litros. -Estamos entregando para o sistema de saúde pública (Sesacre), forças de segurança, alguns hospitais e a força-tarefa de combate ao Covid-19.

Como os navegantes deste blog podem ver, existem empresários com consciência solidária, que não pensam prioritariamente em apenas obter lucros.

Que o exemplo da empresa de Jackson seja copiado por todo o Acre.

Sobre a empresa Potio:

A Heráldica do Brasão da POTIO é:

1. Um Gavião Real ou Harpia, maior ave de rapina de toda a Amazônia, dominando de asas abertas e olhando para o futuro.

As águias são símbolo dos maiores impérios e de várias grandes organizações;

2. No centro, o sol sempre forte sobre um rio amazônico, com suas voltas e ladeado pelo verde das exuberantes florestas e paisagens;

3. A bandeira do ACRE para marcar a origem da empresa;

4. A bandeira do Brasil para marcar a origem da bebida;

5. A Cana de açúcar ladeando o conjunto, em referência as plantações.

6. O nome POTIO, que em latim significa BEBIDA.

7. Uma faixa como base, para serem colocadas as premiações futuras.

J R Braña B. (sem a ajuda do amigo Tiaraju não teria sido possível a divulgação dessa notícia importante para o Acre)