Na sua conta do TT o médico Thor Dantas, linha de frente na combate ao coronavírus no Acre, publicou um card com frase de Betrand Russel, matemático, filósofo e lógico e que foi um dos mais admirados do século passado.

O médico Thor defende a quarentena como meio de romper a cadeia de transmissão massiva (o mundo defende isso) e que as pessoas no Acre fiquem casa…em auto-isolamento.

O problema do mundo hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida e os idiotas cheios de certezas… pic.twitter.com/mdt9QHH9XN — Thor Dantas (@thor_dantas) March 29, 2020

Em tempo: Acre para de pagar dívida com a União (servidores querem o mesmo)

J R Braña B.