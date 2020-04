contaminação #

Esse vídeo foi feito por finlandeses (na sexta os ‘4 idiotas no mundo’ mostraram durante live) e mostra a potência/propagação contaminante de uma tosse ou espirro num supermercado, por exemplo, onde os corredores são dispostos por gôndolas, que não protegem quem está do outro lado…o vírus permanece no ar por vários minutos.

Assista a animação em 3D: