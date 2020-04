brasília bode na sala #

O site Metrópoles, que cobre política em Brasília, traz matéria nesta sexta constrangedora para o governo do Acre, especialmente para o governador GladsonC.

A Câmara dos Deputados arquivou o processo administrativo disciplinar contra o ex-funcionário Ricardo Augusto França da Silva, condenado por corrupção passiva na Operação Sanguessuga, deflagrada pela Polícia Federal em 2006.

Historicamente braço direito do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), Silva atua hoje como representante do governo acriano em Brasília. Segundo a folha de pagamento de março, o salário dele é de R$ 24.823,55.

O ex-funcionário da Câmara também é suplente dos membros da Executiva Nacional do PP. Silva foi condenado por fazer parte da Máfia das Ambulâncias, que desviou cerca de R$ 110 milhões por meio de emendas ao Orçamento Geral da União (OGU) com a venda de mais de mil ambulâncias superfaturadas para municípios do país.

(…)

E por aí vai a matéria…,que pode ser lida aqui na íntegra.

Em tempo: o que justifica essa pessoa estar na representação do governo em Brasíliae sendo paga pelo povo do Acre? Ser do PP? Por que é braço direito de GladsonC, como diz a matéria? E por que o governador não tira esse bode da sala?

Em tempo: com a palavra, sua excelência GladsonC….:

J R Braña B.