casos covid-19 acre #

50 novos casos em 24 horas.

(Saúde Acre)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica que subiu para 19 o número de mortos por infecção de coronavírus no Acre e que, nas últimas 24 horas, 50 novos casos de contaminação pela doença foram registrados, fazendo com que o estado salte de 354 para 404 casos.

(…)

Em tempo: letalidade no Acre abaixo de 5% (4,7%)

Em tempo 2: compare com os dados de ontem