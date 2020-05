nassif #

Por Luis Nassif, GGN

O convescote dos puxa-sacos

A reunião ministerial do dia 22 de abril escancarou o que é o governo Bolsonaro, a pequena dimensão dos Ministros, o jogo de lisonja, as tentativas de emular as tolices do chefe, para agradá-lo, a incapacidade de montar uma pauta minimamente objetiva.

(…)

