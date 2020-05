índios covid #

Preparem-se para a repercussão nacional (e quem sabe…internacional…) negativa, claro!

O governo do Acre tem que agir rápido para debelar el brote do vírus no meio indígena…(e no meio urbano)

Não dá para esperar pelo desgoverno federal, que odeia indígenas…(o vídeo do horror mostra)

J R Braña B.

Hoje, 20h….(22h em Brasília)

Assunto empréstimos consignados…com o dep Edvaldo Magalhães