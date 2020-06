#cristovaocolombo

Os protestos seguem nos EUA contra o racismo e a opressão social contra os negros.

Os manifestantes puxam a estátua de Cristovão Colombo (navegador italiano que liderou a exploração do continente americano financiado pela coroa, igreja e o primeiro banco da España) do lado de fora do Capitólio do estado de Minnesota.

NEW: Protesters yank down Christopher Columbus statue outside Minnesota State Capitol in St. Paul. https://t.co/uL6qM3U0jO pic.twitter.com/g2gEiUllg5 — ABC News (@ABC) June 10, 2020

Inumeráveis – (Memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil) –

Juvenal Pinheiro Teixeira, 58 anos

O hábil artista manual que inventava de tudo mesmo sem todos os dedos.

(não há quem goste de ser número…gente merece existir em prosa)