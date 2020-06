Piloto Lewis Hamilton dá exemplo e vai à rua protestar

#lewishamilton

O piloto de F-1 Lewis Hamilton protesta contra o racismo….Com certeza, o mais importante ídolo do esporte na atualidade.

-Hoje fui ao Hyde Park para um protesto pacífico e fiquei muito orgulhoso de ver pessoalmente tantas pessoas de todas as raças e origens que apóiam esse movimento. Foi realmente emocionante. Estou me sentindo extremamente positivo e a mudança virá, mas não podemos parar agora – Lewis Hamilton

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020